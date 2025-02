Ulm (ots) - Der weiße BMW war in der Zeit von 7.15 Uhr und 14.15 Uhr in der Panoramastraße am Fahrbahnrand geparkt. An diesem hinterließ der Unbekannte einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat das Fahrzeug mit dunkler Lackierung den geparkten BMW am Heck touchiert. Die Polizei ...

