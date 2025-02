Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Scheibe nicht frei gekratzt und Vorfahrt genommen

Am Dienstag übersah eine Autofahrerin in Böhmenkirch eine Vorfahrtsberechtigte.

Die Fahranfängerin war gegen 7.30 Uhr in der Silcherstraße unterwegs. Die 18-Jährige fuhr mit ihrem BMW in die Kreuzung zur Kirchstraße ein. Dort war eine 55-Jährige mit ihrem Audi ortseinwärts unterwegs und hatte Vorfahrt. Wegen einer in der Kirchstraße eingerichteten Baustelle und offenbar eine dadurch eingeschränkter Sicht sowie wegen einer zugefrorenen Scheibe auf der Fahrerseite übersah wohl die 18-Jährige den vorfahrtsberechtigten Audi. Die Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Geislingen kam und nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos auf rund 8.000 Euro.

Auch jetzt im Februar gefrieren noch die Scheiben. So sind Fahrer unterwegs, die durch ein kleines Guckloch in der zugefrorenen Scheibe erahnen wollen, wohin es geht. Weil das viel zu gefährlich ist, verlangt die Straßenverkehrsordnung rundum freie Sicht. Sonst drohen bei einem Unfall neben einem Verwarnungsgeld auch zivilrechtliche Forderungen. Ein Tipp: Das mühselige Freikratzen kann man sich meist sparen, wenn die Scheiben abdeckt werden.

