POL-UL: (GP) Süßen - Ohne Kindersicherung und Gurte im Auto unterwegs

Am Dienstag führte die Polizei in Süßen Verkehrskontrollen durch. Dabei deckte sie mehrere Verstöße auf.

In der Zeit von 7 Uhr bis 7.45 Uhr kontrollierte die Polizei Eislingen den Verkehr in der Barbarossastraße und in der Heidenheimer Straße. Das Augenmerk legte sie dabei besonders auf nicht angegurtete Fahrerinnen und Fahrer sowie deren nicht oder unzureichend gesicherte Insassen. Insgesamt stellten die Beamten acht Gurtverstöße fest. So waren zwei Kinder nicht angegurtet. In einem Fall fehlte die vorschriftsmäßige Kindersicherung und in fünf Fällen waren die Fahrenden nicht angegurtet.

Das Anlegen von Gurten im Straßenverkehr rettet Leben. Ein Aufprall mit 50 km/h entspricht einem Sturz aus zehn Metern. Dieser ist kaum zu überleben. Deshalb empfiehlt die Polizei, den Gurt immer, noch vor Fahrtantritt, anzulegen. Weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

