Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Vorfahrt genommen und verletzt

Am Dienstag stießen in Heidenheim zwei Fahrzeuge zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr in der Innenstadt. Ein 41-Jähriger war mit seinem E-Scooter in der Christianstraße in Richtung Grabenstraße unterwegs. Beim Einfahren in die Helmut-Bornefeld-Straße achtete er wohl nicht auf den Verkehr. Denn von rechts kam eine 57-Jährige mit einem Opel. Die hatte Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 41-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen.

