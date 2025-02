Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erlenmoos/B312 - Lkws streifen im Begegnungsverkehr

Nach einem Unfall am Montag bei Erlenmoos fuhr ein Lkw weiter. Durch herumfliegende Teile kam es zu einem Folgeunfall mit Leichtverletzten.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit seinem MAN-Sattelzug auf der B312 von Berkheim in Richtung Edenbachen. In einer leichten Linkskurve kam ihm ein Laster entgegen. Der fuhr in Richtung Berkheim und soll wohl zu weit auf die Gegenfahrspur geraten sein. Die Fahrzeuge prallten mit den Außenspiegeln aneinander. Während der 59-Jährige am rechten Fahrbahnrand anhielt und auch die nachfolgenden zwei Autofahrer abbremsten, fuhr der andere Laster unbeirrt weiter. Ein weiterer Autofahrer, der hinter den beiden anhaltenden Autos in Richtung Edenbachen fuhr, war wohl durch die herumfliegenden Teile abgelenkt und krachte mit seinem VW in das Heck des stehenden Opel. Der wurde wiederum auf den stehenden MG geschoben. Bei dem Auffahrunfall wurden die beiden Fahrenden im Alter von 32 und 51 Jahren leicht verletzt. Beide suchten im Anschluss an die Unfallaufnahme einen Arzt auf. Der Fahrer des VW blieb unverletzt. Ein Zeuge, der hinter dem flüchtigen Laster fuhr, nahm die Verfolgung bis kurz vor Berkheim auf. Danach verlor sich die Spur des flüchtigen Lkw. An dem Sattelzug konnte ein ausländisches Kennzeichen abgelesen werden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Flüchtige nicht mehr festgestellt werden. Den sucht nun die Polizei Ochsenhausen (Tel. 07352/202050) und hofft auf weitere Zeugenhinweise. An dem MAN Laster ist ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden. Die Schäden an den drei fahrbereiten Autos wird auf ca. 16.500 Euro geschätzt.

