Hoher Sachschaden entstand am Montag bei einem Unfall in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Der 60-Jährige Fahrer eines Dacia fuhr in der Griesgasse in Richtung Einsteinstraße. Dort wollte er nach links abbiegen. Von links kam ein 34-Jähriger mit seinem Mercedes und hatte Vorfahrt. Den übersah der Dacia Fahrer und prallte dem Mercedes in die Fahrzeugseite. Bei dem Unfall erlitt der Mercedes Fahrer leichte Verletzungen. Er begab sich selbst in ärztliche Behandlung. An den beiden Autos entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

