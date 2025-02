Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - In die Leitplanken geraten

Am Montag kam ein Autofahrer bei Gerstetten wegen Glätte von der Straße an.

Ulm (ots)

Um 8.20 Uhr fuhr der Mann mit seinem Opel auf der L1164 von Gerstetten in Richtung Heldenfingen. Dort kam er bei Glätte nach rechts von der Straße ab und prallte in die Leitplanken. Anschließen kam der 29-Jährige auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei Giengen auf rund 1.000 Euro, den an den Schutzplanken auf 500 Euro.

Hinweis der Polizei:

Glatte Straßen erkennt man oft erst sehr spät. Vorausschauendes Fahren und eine angepasste Geschwindigkeit bewahren vor Unfällen. Winterreifen oder M+S-Reifen (sogenannte Matsch- und Schneereifen) sorgen schon bei nur niedrigen Plusgraden für einen besseren Halt. Sie verdrängen durch ihre weichere Gummimischung Regen, Matsch und Schnee besser. Empfohlen wird eine Profiltiefe von mindestens vier Millimetern. Fahren Sie vorausschauend. Um das Risiko beim Bremsen zu reduzieren, sollten Sie Ihre Geschwindigkeit verringern und ausreichend Abstand halten. Um ein Ausbrechen oder Rutschen des Wagens zu verhindern, ist bei glatter oder schneebedeckter Fahrbahn ein behutsamer Umgang mit der Bremse wichtig.

