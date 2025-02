Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - In Sportheim eingebrochen

Am Sonntag oder Montag brachen Unbekannte in ein Sportheim in Langenenslingen ein.

Ulm (ots)

Nach den ersten Erkenntnissen fand der Einbruch wohl zwischen 9.30 Uhr und 10.15 Uhr statt. Die Unbekannten machten sich zunächst an der Gebäuderückseite an einem Fenster zu schaffen. Der Versuch, das Fenster aufzuhebeln, schlug fehl. Deshalb warfen sie mit einem Stein die Fensterscheibe ein. So gelangten sie in das Gebäude. Im Innern fanden sie eine Musikbox. Die machten sie sich zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Die Polizei Riedlingen (Tel. 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Einbrechern.

++++0220385

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell