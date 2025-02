Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Linienbus fährt auf Kastenwagen auf

Mehrere verletzte Fahrgäste und Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalles am Montag in Eislingen/Fils.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr in der Stuttgarter Straße Höhe Walachei-Kreuzung. Ein 46-Jähriger fuhr mit einem Linienbus. Vor ihm waren ein Kastenwagen und mehrere Autos unterwegs. Dass ein Autofahrer abbiegen wollte und deshalb gebremst hatte, erkannte der 38-jährige Fahrer des Kastenwagens. Nicht so der Fahrer des Linienbusses. Der bremste noch, fuhr aber mit langsamer Geschwindigkeit dem abbremsenden Pkw auf. In dem Bus befanden sich mehrere Fahrgäste. Die wurden zum Teil von ihren Sitzen geschleudert und stießen gegen das Interieur. Ein Fahrgast landete im Gang und zog sich Verletzungen zu. Nach derzeitigem Stand wurden fünf Insassen im Bus verletzt. Zwei Personen kamen mit dem Rettungswagen vorsorglich in eine Klinik. Der beteiligten Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 3.000 Euro.

