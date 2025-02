Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen/B311 - Gefährliches Überholmanöver endet mit Beinaheunfall

Die Polizei sucht Zeugen nach einer riskanten Fahrt am Freitag bei Ehingen. Ein Zeuge konnte den Flüchtigen stoppen.

Ulm (ots)

Das gefährliche Überholmanöver mit Unfall ereignet sich bereits am Freitag gegen 17 Uhr auf der B311 zwischen Ehingen und dem Stadtteil Gamerschwang. Ein zunächst unbekannter Fahrzeuglenker war mit seinem Opel Combo von Ehingen in Richtung Ulm unterwegs. Noch vor Gamerschwang setzte der Opelfahrer zum Überholen eines Lkw an. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein 32-Jähriger mit seinem Volvo SUV entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, bremste der in Richtung Ehingen fahrende 32-Jährige sein Fahrzeug ab und wich nach rechts in ein Feld aus. Glücklicherweise kam es zu keinem Zusammenstoß auf und neben der Fahrbahn. Ohne sich um den Verunfallten zu kümmern, fuhr der Opel in Richtung Ulm weiter. Ein aufmerksamer Zeuge sah das und folgte dem Flüchtigen bis nach Öpfingen. Dort konnte ihn der Zeuge zum Anhalten und zur Rückkehr an die Unfallstelle bewegen. Ein 67-jährige Fahrer des Opel gab sich gegenüber der Polizei als verantwortlicher Fahrzeuglenker zu erkennen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Seinen Führerschein durfte der Senior vorerst behalten. In diesem Zusammenhang sucht jetzt das Polizeirevier Ehingen (Tel. 07391/5880) weitere Zeugen, die möglicherweise durch das riskante Fahrverhalten des silbernen Opel Combo gefährdet wurden. Die Polizei sucht auch insbesondere den Fahrenden des Lkw, der kurz vor dem Unfall von dem Opel überholt worden war.

