Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Betrunken Unfälle verursacht

Am Samstag kam ein Auto in Bad Buchau zweimal von der Straße ab. Der 51-Jährige stieß mit seinem Auto erst gegen eine Mauer, dann gegen einen Baum.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Skoda in der Kirchstraße unterwegs. Zeugen bemerkten dort, wie der 51-Jährige mit seinem Auto zunächst gegen eine Mauer prallte. Das hatte er wohl nicht mitbekommen und fuhr in Schrittgeschwindigkeit weiter. Allerdings kam der Skoda-Fahrer nicht weit. Das Auto stieß nur wenige Meter weiter gegen einen Baum und wurde beschädigt. Die Zeugen eilten zu Hilfe und wählten den Notruf. Zudem verhinderten sie die Weiterfahrt, in dem sie ihn zum Aussteigen bewegten. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des Fahrers. Ein Test ergab, dass der 51-Jährige über zwei Promille intus hatte. Im Krankenhaus nahm ihm deshalb ein Arzt Blut ab. Den Schaden an dem Skoda, der Mauer und dem Baum schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

++++0212659

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell