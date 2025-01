Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

03.01.2025 | Kreis Stormarn | 02.01.2025 - Wentorf bei Hamburg

Am gestrigen Tag (02.01.2025), kam es in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 18:55 Uhr, zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienreihenhaus in der Straße "Wischhoff" in Wentorf bei Hamburg.

Nach derzeitigem Kenntnisstand öffneten Unbekannte auf gewaltsame Weise eine rückwärtige Terrassentür, um so in die Erdgeschosswohnung zu gelangen.

Bei dem Einbruch wurden nach gegenwärtigen Ermittlungen zwei Spielekonsolen sowie Schmuck entwendet.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge wahrgenommen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email unter WED.Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell