POL-UL: (GP) Göppingen - Graffitisprayer erwischt

Am Sonntag nahm die Polizei in Göppingen einen Jugendlichen fest.

Gegen 6 Uhr befand sich eine Polizeistreife in der Lorcher Straße auf Streifenfahrt. Als der 17-Jährige das Polizeifahrzeug erkannte, rannte er weg. Den Polizisten gelang es, den Jugendlichen festzuhalten. In seiner Umhängetasche befanden sich zwei nach frischer Farbe riechende Farbdosen. In der Willi-Bleicher-Straße konnten später frische Graffiti entdeckt werden. Beide Graffitis waren in gelber und grüner Farbe, wie die sichergestellten Dosen, gesprüht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

