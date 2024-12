Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellerabteile aufgebrochen

Schmalkalden (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitagmittag bis Sonntagvormittag gewaltsam Zutritt zu einem Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus im Helenenweg in Schmalkalden. Sie entwendeten Konservendosen, Leergut, 20 Bierflaschen sowie einen blauen Reisekoffer. In einem weiteren Kellerabteil beschädigten die Täter Einrichtungsgegenstände. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Kellereinbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0323081/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

