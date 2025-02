Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruch in Firma

Am Wochenende brach ein Einbrecher in Heidenheim in die Büros eine Firma ein.

Der Einbruch wurde am Sonntagmorgen festgestellt. Ein Unbekannter brach zunächst in eine Tiefgarage in der Friedrichstraße ein. Von dort gelangte er über das Treppenhaus in einen Firmenkomplex. Dort hebelte er die Stahltür zu einer Firma auf und durchsuchte die Büros nach Brauchbarem. Anschließend flüchtete er über die Eingangstür. Ob der Täter Beute machte, muss noch ermittelt werden. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 07321/322-432 entgegen.

