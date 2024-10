LPI-SHL: Drogen intus

Meiningen (ots) - Mehrere Male versuchten unbekannte Betrüger am Montag ihr Glück bei Senioren in Meiningen und Umgebung. Sie riefen ihre potentiellen Opfer an und gaukelten ihnen vor, dass Angehörige einen schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge verursacht hätten. Alle Angerufenen durchschauten die Betrugsmasche und gingen nicht auf die Forderungen ein. Es entstand glücklicherweise kein finanzieller Schaden. Bleiben auch Sie so wachsam und fallen Sie nicht auf derartige ...

