POL-HS: Unbekannte Männer entwenden Handy

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Am Freitagabend (19. Juli) saß ein Mann gegen 22.45 Uhr in der Aachener Straße auf einer Bierzeltgarnitur vor einem griechischen Imbiss, als von hinten eine bislang unbekannte männliche Person an ihn herantrat und einen laminierten Zettel auf den Tisch legte. Als der Unbekannte sich daraufhin mit einem Begleiter entfernte, stellte der Erkelenzer fest, dass mit den beiden Männern auch sein Handy der Marke Apple verschwunden war, dass vorher auf seinem Pullover lag. Beide Tatverdächtige waren kräftig und etwa 165 bis 170 Zentimeter groß. Sie wirkten südländisch, hatten lange dunkle Haare und trugen beide ein dunkles T-Shirt, ein weißes Hemd sowie eine helle Hose. Ein Mann trug zudem eine weiße Kappe, sein Begleiter hingegen einen weißen Fischerhut auf dem Kopf. Wem sind die beiden Tatverdächtigen noch aufgefallen? Wer kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise zur Tatklärung nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

