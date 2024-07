Geilenkirchen-Prummern (ots) - In der Nacht von Samstag (20. Juli) auf Sonntag (21. Juli) öffneten unbekannte Täter zwei Fahrzeuge, aus denen sie nach ersten Erkenntnissen Münzgeld, ein Paket sowie einen Garagenöffner erbeuteten. Die Tatorte lagen in der Hangstraße und in der Große Gasse. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

