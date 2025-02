Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B465 - Kurioser Unfall - Autofahrerin auf Abwegen

Rund 20 Meter auf den Leitplanken fuhr am Montag eine Autofahrerin auf der B465 bei Biberach.

Gegen 7.15 Uhr fuhr die 20-Jährige vom Jordanei kommend in Richtung Memminger Straße. Auf der zweispurigen Straße war sie auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Da sie wohl in einem kurzer Augenblick unaufmerksam war, geriet ihr BMW zu weit nach rechts. Das Fahrzeug fuhr auf die beginnenden Leitplanken und schlitterte mit dem Unterboden des Autos rund 20 Meter auf den Schutzplanken entlang. An einem Verkehrszeichen und hinter den Leitplanken im Grünstreifen endete die kuriose Fahrt. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Bei dem Unfall wurde der BMW total beschädigt. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den Leitplanken wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg den Pkw.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

