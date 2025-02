Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Arbeitsunfall endet tödlich

Am Montag kam für einen 55-Jährigen in Uhingen jede Hilfe zu spät.

Gegen 6.15 Uhr war der 55-Jährige auf einem Betriebsgelände in der Ulmer Straße damit beschäftigt, ein tonnenschweres Presswerkzeug mittels eines Deckenlaufkranes zu transportieren. Nach dem der Anlagenführer das Teil abgesetzt und die Seile von den Ösen des Werkzeuges gelöst hatte, ließ der Arbeiter die Seile wieder nach oben fahren. Ersten Erkenntnissen der Polizei verhakten sich wohl die Seile an dem Presswerkzeug, so dass das tonnenschwere Werkzeug mutmaßlich ins Wanken geriet und umkippte. Dabei wurde der Arbeiter zwischen dem beförderten Teil und einem daneben stehenden Presswerkzeug eingeklemmt. Für den 55-Jährigen kam jede Hilfe zu spät und er erlag noch am Unglücksort seinen schweren Verletzungen. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Auch waren Verantwortliche des Umweltschutzamtes Göppingen vor Ort. Sie prüfen jetzt die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen bei diesem Unglücksfall keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

