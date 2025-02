Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Unfallflucht mit rund 5.000 Euro Schaden

Am Dienstag beschädigte ein Unbekannter in Uhingen ein Auto und fuhr davon.

Ulm (ots)

Der weiße BMW war in der Zeit von 7.15 Uhr und 14.15 Uhr in der Panoramastraße am Fahrbahnrand geparkt. An diesem hinterließ der Unbekannte einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat das Fahrzeug mit dunkler Lackierung den geparkten BMW am Heck touchiert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Hinweise bitte unter Tel. 07161/93810 an das Polizeirevier Uhingen.

++++0231023

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

