Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Lenzkirch

Am 14.03.2025 kam es gegen 17:25 Uhr in der Bonndorfer Straße in Lenzkirch, zu einem Verkehrsunfall. Die Geschädigte befuhr die Bonndorfer Straße in Richtung Lenzkirch. Beim Abbiegen nach links wurde das Fahrzeug von einem unbekannten Pkw auf der linken Seite überholt. Infolgedessen kam es zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Nach dem Zusammenstoß entfernt sich der Pkw unerlaubt von der Unfallstelle. Nach Angaben der Geschädigten handelt es sich um einen grünen Pkw mit Waldshuter Kennzeichen.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel. 07651-93360 zu melden.

