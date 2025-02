Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugenaufruf: Unbekannter gibt sich als Mitarbeiter vom Wasserwerk aus

Euskirchen (ots)

Ein Unbekannter gab sich am gestrigen Mittwoch (19. Februar) um 12 Uhr in der Mönchstraße in Euskirchen-Flamersheim als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und wurde von der Hauseigentümerin in das Wohnhaus gelassen.

Der Mann klingelte an der Haustür und gab vor, dringend die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Die gutgläubige Frau ließ ihn daraufhin in das Haus. Während sie in der Küche den Wasserhahn öffnete, wie es der vermeintliche Handwerker vorgab, begab sich der Unbekannte unbemerkt in die obere Etage und entwendete Schmuck. Anschließend verließ er das Wohnhaus in unbekannte Richtung. Eine Strafanzeige bezüglich des Diebstahls wurde gefertigt.

Bereits gegen 10.55 Uhr war ein Unbekannter in Euskirchen in der Kölner Straße aufgefallen. Auch hier gab sich der Unbekannte als Mitarbeiter vom Wasserwerk aus. Da er keinerlei Werkzeug mitführte, wurde er von der Frau weggeschickt und gelangte nicht in das Wohnhaus.

Der Unbekannte kann in beiden Fällen wie folgt beschrieben werden:

- männliche Person - zwischen 35 und 40 Jahren - ca. 180 cm groß - schmale Statur - dunkle Haare - europäisches Erscheinungsbild und ist leicht gebräunt - schiefe Vorderzähne - beige Blouson Jacke - buntes Hemd - Jeans - helle blaue Kappe.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät: Lassen Sie keine Unbekannten in das Wohnhaus.

Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen können sich immer ausweisen. Im Zweifel sollte die Echtheit telefonisch bei der zuständigen Firma überprüft werden.

Zeugen die verdächtige Beobachtungen oder Personen in der Umgebung bemerkt haben, werden gebeten sich unter der 02251 799-0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.euskirchen.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell