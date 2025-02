Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tabakwaren entwendet

Gotha (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen drangen in den frühen Stunden des heutigen Tages, gegen 03.45 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Parkstraße ein. Anschließend entwendeten der oder die Täter Tabakwaren in noch unbekanntem Wert. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0044292/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

