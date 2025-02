Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ergänzungsmeldung- Bargeld erbeutet- Zeugensuche

Gotha (ots)

Am 17.02.2025 gegen 20:27 Uhr überfiel ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in der Eschleber Straße (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/5973244). Der Täter betrat den Verkaufsraum und bedrohte zwei anwesende Mitarbeiterinnen mit einem rot/orangefarbenen Cuttermesser. Er ließ sich das Bargeld aus der Kasse in einen mitgeführten durchsichtigen Plastikbeutel (ähnlich einer Obsttüte aus dem Supermarkt) verpacken. Nachdem er das Geld erlangt hatte, verließ er das Tankstellengelände. Die weitere Fluchtrichtung ist nicht bekannt.

Laut Zeugenaussagen soll der Täter Deutsch mit einem leichten Akzent gesprochen haben. Er ist ca. 170 bis 175 cm groß, dass geschätzte Alter liegt zwischen 30 und 45 Jahren. Bei der Tat trug der Täter eine schwarze Jacke mit Kapuze, eine schwarze Hose und auffällig gepflegte weiße Turnschuhe/Sneakers. Es werden Zeugen gesucht, die den Täter vor oder nach der Tat gesehen haben. Insbesondere werden drei junge Männer als Zeugen gesucht, die gerade das Tankstellengelände zu Fuß passierten, als der Täter flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer 0043075/2025 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell