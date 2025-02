LPI-SHL: Handfeste Streitigkeit

Steinbach-Hallenberg (ots) - In der Zeit von Samstagabend, 18:00 Uhr, bis Sonntagmorgen, 06:00 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter einen Stein in das Fenster der Werkhalle einer Firma in der Straße "Am Schertzer" in Steinbach-Hallenberg. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Täter nicht ins Innere des Gebäudes ein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 ...

