LPI-SHL: Sporthalle beschmiert

Leimbach (ots) - Montag, zwischen 01:09 Uhr und 01:14 Uhr drangen vier bislang unbekannte männliche Täter gewaltsam in ein Tankstellengebäude in der Salzunger Straße in Leimbach ein. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher mit Gewalt einen Tresor, welchen sie in einem Audi (vermutlich A6) mit gestohlenen Kennzeichen transportierten und anschließend in unbekannte Richtung davonfuhren. Die Täter gelangten an Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich und verursachten ...

