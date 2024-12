Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Trunkenheitsfahrten mit einem Auto

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Donnerstagnachmittag, 05.12.2024, wurden ein Mann und eine Frau erwischt, wie sie betrunken mit einem Auto fuhren. Der Fahrer wurde mit einem Haftbefehl gesucht.

Gegen 13:50 Uhr wurde die Polizei über einen betrunkenen Tesla-Fahrer informiert, der sich an einer Tankstelle an der Apfelstraße, in Höhe An der Reegt, aufhalten würde. Die alarmierten Polizisten stoppten das Auto, ein Tesla Moldel Y, als es gerade vom Gelände fahren wollte. Der zuvor beschriebene Fahrer, ein betrunkener 23-jähriger Detmolder, saß inzwischen auf dem Beifahrersitz. Auf dem Fahrersitz saß nun seine 22-jährige Begleiterin aus Bielefeld, die ebenfalls betrunken war.

Die 22-Jährige stimmte einem Atemalkoholtest zu, der jedoch nicht gelang. Zunächst stimmte auch der 23-jährige einem Atemalkoholtest zu. Dann versuchte er jedoch vergeblich zu Fuß zu flüchten, wurde eingeholt und verweigerte anschließend den Test. Daher wurde beiden Personen schließlich durch eine Ärztin eine Blutprobe auf der Polizeiwache entnommen. Der Pkw blieb auf dem Tankstellengelände.

Anschließend wurde der 22-Jährigen das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Zudem erhielt sie ihre erste Anzeige für die Trunkenheitsfahrt. Sie durfte die Polizeiwache im Anschluss der Maßnahmen verlassen.

Der 23-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und zudem bestand ein Haftbefehl wegen Körperverletzung gegen ihn. Daher trat er seine Haft noch am selben Tag an.

Gegen 16:00 Uhr wurde die Polizei von Passanten informiert, dass eine augenscheinlich betrunkene Frau mit einem Tesla vom Tankstellengelände gefahren sei. Die Beamten trafen die 22-jährige Bielefelderin in der Nähe ihrer Wohnanschrift an, als sie den Tesla nutzte. Diesmal gelang ein Atemalkoholtest mit einem positiven Ergebnis. Daher wurde ihr ein weiteres Mal eine Blutprobe entnommen.

Sie erhält Anzeigen, da sie erneut betrunken, beim zweiten Mal auch ohne Fahrerlaubnis, mit einem Auto im Straßenverkehr fuhr.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell