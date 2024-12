POL-BI: Zwei Freischneider entwendet

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am frühen Mittwochmorgen, 04.12.2024, wurde ein 24-jähriger Bielefelder von einer unbekannten Person am Jahnplatz bewusstlos geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen. Um 04:07 Uhr wurde die Leitstelle des Rettungsdienstes von einem Passanten darüber informiert, dass er eine bewusstlose Person am Jahnplatz aufgefunden hätte. Im Krankenhaus teilte der betrunkene Bielefelder mit, ...

mehr