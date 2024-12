POL-BI: Betrunkener am Jahnplatz geschlagen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- A 2- Veltheim- Porta-Westfalica- In den frühen Stunden des Donnerstags, 05.12.2024, kam es auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Dortmund, in Höhe der Anschlussstelle Veltheim, nach einer Verfolgungsfahrt zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallfahrer ist flüchtig. Der Beifahrer des Fluchtfahrzeugs sowie drei niedersächsische Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Gegen 02:15 Uhr meldete ...

mehr