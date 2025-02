Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzung zu "Kellerbrand im Mehrfamilienhaus"

Schmalkalden (ots)

Nach dem Brand am Samstagabend im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Allendestraße in Schmalkalden fand am Montag die Brandortsuntersuchung durch die Kriminalpolizei Suhl statt. Nach Einschätzung der Kriminalpolizisten handelte es sich um vorsätzliche Brandstiftung. Es werden weiterhin dringend Zeugen gesucht, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder sonstige Hinweise zu der Brandstiftung geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0041565/2025.

