LPI-SHL: Berauscht gefahren

Meiningen (ots) - Am frühen Samstagmorgen kontrollierten Beamte der PI Schmalkalden-Meiningen um 02:30 Uhr einen Autofahrer Am Kiliansberg in Meiningen. Bei der Verkehrskontrolle erpustete der 19-jährige Fahrer einen Wert von 1,71 Promille. Dies hatte eine Blutentnahme im Klinikum, einen vorläufigen Führerscheinenzug und die Unterbindung der Weiterfahrt zur Folge. Gegen der Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

