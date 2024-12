Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: "Sicherheit durch Sichtbarkeit" - Helle Kleidung in dunkler Jahreszeit

Duisburg (ots)

"Sicherheit durch Sichtbarkeit" ist das Motto, das gerade in der dunklen Jahreszeit besonders wichtig ist. In den letzten Tagen häuften sich vermehrt Unfallmeldungen, bei denen Menschen aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht gut zu erkennen waren. Helle, reflektierende Kleidung beugt dem vor und verhindert so manchen Unfall. Gerade auf dem Schul- oder Arbeitsweg ist es in den frühen Morgenstunden dunkel und oft unübersichtlich auf den Straßen. Reflektionsstreifen am Schulranzen oder auf der Aktentasche können viel ausmachen. Ebenso helle oder reflektierende Kleidung.

Doch nicht nur Fußgängerinnen und Fußgänger sind durch einfache Maßnahmen besser sichtbar. Wenn Rad- und Pedelecfahrer frühzeitig durch andere Verkehrsteilnehmer erkannt werden, lässt sich besonders in der Dunkelheit das Risiko eines Unfalls minimieren.

Für alle Kraftfahrzeugführerinnen und Kraftfahrzeugführer gilt insbesondere vor und in der Nähe von Schulen: Runter vom Gas! Beachten Sie beim Abbiegen die Rückschaupflicht. Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit den örtlichen Gegebenheiten, den Wetterverhältnissen und den eigenen Fähigkeiten an. Das kann auch deutlich weniger als die zulässige Höchstgeschwindigkeit sein.

Für die Eltern gilt: Kleiden Sie sich und ihre Kinder angemessen und minimieren Sie die Risiken. Damit auch Sie und ihre Liebsten in der dunklen Jahreszeit sicher ans Ziel kommen!

Mehr Informationen finden Sie hier: https://duisburg.polizei.nrw/artikel/sicherheit-durch-sichtbarkeit-4

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell