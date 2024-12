POL-DU: Duisburg/Minden: Verschmutzung durch ausgelaufenes Öl

Duisburg (ots) - Am Dienstagvormittag (3. Dezember, 10:50 Uhr) fiel Streifenbeamten ein Mann im Immanuel-Kant-Park auf, der einer Person auffällig die Hand schüttelte. Der Verdacht lag nahe, dass es sich um eine Drogenübergabe gehandelt haben könnte. Die Polizisten hatten den richtigen Riecher und kontrollierten den 31-Jährigen in der Nähe einer Parkbank. Bei ihm fanden sie sogenannte Bubbles Heroin und Bargeld in ...

