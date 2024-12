Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Duisburgs Polizeipräsident ehrt ehrliche Finder

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Ehrlich währt am längsten: Das ist Polizeipräsident Alexander Dierselhuis ein großes Lob wert. Deshalb hat die Polizei Duisburg 20 ehrliche Kinder (8 bis 14 Jahre alt) eingeladen, die im laufenden Jahr Wertsachen gefunden und bei der Polizei oder beim Fundamt abgegeben haben - darunter Bargeld, Handys und persönliche Papiere. Ein besonderes Highlight war der Fund eines goldenen Eherings, den ein Mädchen abgegeben hatte. Den Kindern wurde am Dienstag (3. Dezember) zur Anerkennung ein buntes Rahmenprogramm geboten: Polizei zum Anfassen.

Die Veranstaltung begann bei der Diensthundführerstaffel, wo die Kinder Spürhund Fritz in Aktion erleben durften. Fritz demonstrierte eindrucksvoll, wie er verlorene Gegenstände erschnüffelte und auf der großen Wiese wiederfand. Im Anschluss konnten sich die Kinder auf ein Polizeimotorrad setzen und einen Blick in verschiedene Einsatzfahrzeuge werfen. Ein besonderes Erlebnis war der Besuch des Beweissicherungsfahrzeugs der Einsatzhundertschaft, in dem die Kinder sogar selbst ein paar Filmaufnahmen machen durften.

In der Sporthalle präsentierten Polizisten der Einsatzhundertschaft ihre Einsatzmittel. Die Kinder hatten die einmalige Gelegenheit, in die Körperschutzausstattung zu schlüpfen - Helme, Armschoner, Beinschoner und Westen - und einige wollten diese gar nicht mehr ausziehen. Vielleicht haben sich hier schon die ersten Bewerber für die Polizei der Zukunft gefunden?

Zum Abschluss erhielten die Finder eine Urkunde und ein kleines Überraschungspaket als Dankeschön für ihre Ehrlichkeit.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell