Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: PKW-Brand - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (3. Dezember, 00:30 Uhr) wurde die Duisburger Polizei in die Biesenstraße gerufen. Dort brannte ein Mercedes mit ausländischem Kennzeichen. Durch die Flammen wurden ein nahestehender Suzuki sowie eine Regenrinne und Teile eines Fensters beschädigt. Die starke Rauchentwicklung zog in die umstehenden Häuser. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete die entsprechenden Wohnungen. Verletzt wurde niemand.

Die Duisburger Polizei sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu den bisher unbekannten Tätern machen können. Diese melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800.

