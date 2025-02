LPI-SHL: Beschwippst unterwegs

Suhl (ots) - Am Samstag, den 15.02.2025 zwischen 18:30 Uhr und 22:10 Uhr kam es vor einem Eiscafé in der Nähe des Skaterplatzes in Suhl zum Diebstahl von zwei Fahrradtaschen. Die Taschen waren an einem Fahrrad befestigt, das dort abgestellt war. Insgesamt entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit dem Inspektionsdienst in Suhl in Verbindung zu ...

mehr