LPI-SHL: Kellerbrand im Mehrfamilienhaus

Suhl (ots) - Am späten Sonntagabend kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl einen 43-jährigen Pkw-Fahrer in der Würzburger Straße in Suhl. Da ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin reagierte, musste der Mann die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Sein Auto musste stehen bleiben und ihn erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

