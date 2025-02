Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Tankstelle

Leimbach (ots)

Montag, zwischen 01:09 Uhr und 01:14 Uhr drangen vier bislang unbekannte männliche Täter gewaltsam in ein Tankstellengebäude in der Salzunger Straße in Leimbach ein. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher mit Gewalt einen Tresor, welchen sie in einem Audi (vermutlich A6) mit gestohlenen Kennzeichen transportierten und anschließend in unbekannte Richtung davonfuhren. Die Täter gelangten an Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich und verursachten einen Gesamtschaden von etwa 3.500 Euro. Die Kriminalpolizei Suhl sicherte in der Tankstelle Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Es werden dringend Zeugen gesucht, die Hinweise zu der Tat, den Tätern oder dem flüchtigen Audi geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0042158/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell