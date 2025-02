Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall führt zu mehrstündiger Sperrung der Kupferhütte

Herdorf (ots)

Am 03.02.2025 gegen 17:24 Uhr ereignete sich auf der Kupferhütte in Herdorf (L284) ein schwerer Verkehrsunfall, der zu einer mehrstündigen Vollsperrung der Durchfahrtsstraße führte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 21-jährige PKW-Fahrerin die L284 aus Herdorf kommend in Fahrtrichtung Sassenroth. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren PKW, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einer 64-jährigen Fahrzeugführerin. Die Beamten fanden vor Ort die schwer beschädigten PKW vor. Die 21-jährige Unfallverursacherin schien zunächst schwerverletzt, jedoch konnten die Rettungskräfte und später auch die behandelnden Ärzte Entwarnung geben. Beide Beteiligte kamen mit leichten Verletzungen davon. Die L284 war für die Zeit der Unfallaufnahme für ca. 3h vollgesperrt.

