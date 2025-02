Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Weyerbusch (ots)

Am Sonntag, 02.02.2025, gegen 11.10 Uhr, ereignete sich in Weyerbusch, Frankfurter Straße, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 65-jährige Fahrer eines Pkw Ford den Wilhelm-Stöber-Platz, aus Richtung Herchener Straße kommend, in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. An der Einmündung Frankfurter Straße/Wilhelm-Stöber-Platz bog er nach links, in die Frankfurter Straße ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Pkw VW, der die Frankfurter Straße, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Kircheib befuhr. Bei dem Verkehrsunfall erlitt eine 62-jährige Insassin des Pkw VW leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 61-jährige Fahrer dieses Fahrzeuges sowie der Fahrer des Pkw Ford blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

