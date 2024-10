Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (410/2024) Nach versuchtem Einbruch in Friedland - Tatverdächtige in U-Haft

Göttingen (ots)

FRIEDLAND (ab) - Im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus am Ortsrand von Friedland (Landkreis Göttingen) am vergangenen Montagabend (28.10.24) (siehe Pressemeldung Nr. 408 vom 29.10.24, https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/119508), wurden die beiden 30- und 37-jährigen Festgenommenen auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund der vorliegenden Gesamtumstände die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Sie wurden daraufhin in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht.

Hinweis der Nachbarn gab entscheidende Hinweise

Aus Ermittlerkreisen heißt es, dass die Nachbarn genau richtig gehandelt haben und ihre verdächtigen Wahrnehmungen in der Dunkelheit auf dem Nachbargrundstück direkt bei der Polizei meldeten. Nur so konnte es gelingen sofort zu reagieren und die beiden Tatverdächtigen festzunehmen.

Die Arbeit der Polizei ist damit aber keinesfalls abgeschlossen.

So prüfen die Ermittler zurzeit, ob die beiden Inhaftierten weitere Komplizen hatten und ob sie auch für andere, gleichgelagerte Einbrüche in der Region in Betracht kommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell