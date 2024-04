POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil) Einbruch in Firma in der Härlestraße (30.03./02.04.2024)

Rottweil (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit rund 11.000 Euro Sachschaden an drei Autos ist es am Dienstagnachmittag auf der Hochbrücktorstraße kurz vor dem Friedrichsplatz gekommen. Gegen 15 Uhr fuhr eine 50-Jährige mit einem Alfa Romeo auf der Hochbrücktorstraße in Richtung Friedrichplatz. Etwa auf Höhe einer Sparkassenfiliale kurz vor dem Marktbrunnen fuhr die Frau aus Unachtsamkeit in das Heck eines Skodas, ...

