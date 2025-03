POL-FR: Rheinfelden: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes

Freiburg (ots) - Am Freitag, den 14.03.2025, gg.14:30 Uhr entzog sich der Fahrer eines VW Touran einer Polizeikontrolle. Er befuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Hauptstraße in Herbolzheim, bog in die Rheinhausenstraße ab und konnte schlussendlich erst in der Leitstraße angehalten und der männliche Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei ...

mehr