POL-EU: Scheunenbrand

53940 Hellenthal (ots) - Ein 23jähriger Kradfahrer aus Belgien befuhr am Samstag, 03.05.2025, gegen 13:15 Uhr, die B265 aus Rtg. Hellenthal in Rtg. Hollerath. In einer scharfen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Bei dem Unfall wurde der Kradfahrer schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte ...

mehr