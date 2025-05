POL-EU: Missglückte Fahrübung führt zu Sachschaden

Weilerswist (ots) - Der stark demente Vermisste entfernte sich in den Nachmittagsstunden des 03.05.2025 (Samstag) aus einer Seniorenunterkunft in Weilerswist. Es gibt keine konkreten Hinweise auf den Aufenthalt der Person. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise werden telefonisch an 02251 799-510 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten. Weitere Infos ...

