Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Diebstahl in Wohngebiet

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Am Dienstagabend, den 22.04.2025 entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Zeitraum von 18:00 Uhr bis 22:20 Uhr ein in der Straße Am Weinberg abgestelltes Fahrzeug der Marke Seat auf bislang unbekannte Weise. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug hat einen geschätzten Gesamtwert in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Die 29-jährige Eigentümerin informierte nach ihrer Feststellung die Polizei. Diese hat die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, welche Hinweise zum Tathergang oder zu möglichen Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0102742/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell