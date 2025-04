LPI-G: Ergänzungsmeldung zu Festnahmen nach Familienstreitigkeit - LPI Gera berichtete am 20.04.2024

Gera (ots) - Auma-Weidatal. Am Montag, den 21.04.2025 kam es gegen 17:15 Uhr in einem Einfamilienhaus in Auma-Weidatal zu einer Verpuffung, nachdem der 67-jährige Hausbesitzer Holz in einen Ofen nachlegte. Im Rahmen des Heizprozesses kam es zu einem übermäßigen Druckaufbaus, was anschließend zu einer Explosion führte. Durch die Verpuffung entstand ein geschätzter Sachschaden in einem mittleren vierstelligen Betrag. ...

