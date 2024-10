Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Diebstahl aus Wohnwagen - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

In der Nacht zum heutigen Tag brachen bislang unbekannte Täter in einen Am Dom geparkten Wohnwagen ein, durchsuchten das Fahrzeug und entwendeten dabei mehrere Wertsachen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen geben können.

Die Besitzer des Wohnwagens, deutsche Staatsangehörige aus Schwerin, entdeckten den Einbruch am frühen Morgen. Der verursachte Schaden wird auf 900EUR geschätzt. Nach ersten Ermittlungen könnte die Alarmanlage des Fahrzeugs zwischen 21:00 und 22:00 Uhr ausgelöst worden sein. Zeugen berichteten, dass sie in diesem Zeitraum entsprechende Geräusche wahrgenommen hatten. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Beobachtungen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 zu melden.

