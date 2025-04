Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Kokain in der Unterhose/Zollhund Rex schnappt Drogenschmuggler mit Kokain in der Unterhose

Bild-Infos

Download

Singen (ots)

Konstanz: Knapp 150 Gramm Kokain im Wert von über 10.000 Euro entdeckten Zöllner des Hauptzollamts Singen am 22.03.2025 bei einem 40-jähigen Mann am Bahnhof Konstanz.

Von der Schweiz mit dem Zug kommend, war der gebürtige Ghanaer auf dem Heimweg nach Berlin, als Zollhund Rex während einer Routinekontrolle des Zolls bei dem Mann positiv auf Betäubungsmittel anzeigte. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Zöllner zunächst im Rucksack des Mannes nur eine geringe Menge Marihuana.

Eine auffällige Ausbuchtung an der Hose veranlasste die Zöllner zu einer eingehenderen Durchsuchung des Mannes. Das Ergebnis waren insgesamt 150 Gramm Kokain, die sorgfältig in schwarzer Folie verpackte waren. Die zwei Päckchen zu je knapp 100 und knapp 50 Gramm steckten in einer Tennissocke, die sich der Reisende in die Unterhose gestopft hatte.

Das Rauschgift wurde sichergestellt und gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Konstanz durfte der Mann seine Heimreise fortsetzen.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Stuttgart.

Original-Content von: Hauptzollamt Singen, übermittelt durch news aktuell